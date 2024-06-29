РЖД запустила лист ожидания на поезда дальнего следования

У железнодорожных пассажиров теперь больше шансов приобрести билеты на популярные рейсы благодаря новой услуге "в списке", которая позволяет оставлять заявки на билеты после того, как они были распроданы.
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