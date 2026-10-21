Чжао Синьтун проиграл Гао Ян в первом раунде на турнире Northern Ireland Open 2026, сообщает SnookerHQ Чжао Синьтун (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд Чжао Синьтун пополнил длинный список топ-сеяных, покинувших Northern Ireland Open 2026: во вторник он уступил в первом раунде.