Жара в Самарской области: синоптики прогнозируют высокие температуры воздуха в июле. По данным специалистов Приволжского УГМС, средняя температура воздуха в июле составит 21,7-24,1 градуса, что на 1-1,4 градуса выше средних значений за многолетние наблюдения.
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