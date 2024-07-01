Жара в Самарской области: синоптики прогнозируют высокие температуры воздуха в июле. По данным специалистов Приволжского УГМС, средняя температура воздуха в июле составит 21,7-24,1 градуса, что на 1-1,4 градуса выше средних значений за многолетние наблюдения.