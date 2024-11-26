Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ

Необходимо не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ. Об этом во вторник, 26 ноября, говорится в обращении президента России Владимира Путина к 20-му заседанию Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ.
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