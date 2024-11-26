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Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ

Необходимо не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ. Об этом во вторник, 26 ноября, говорится в обращении президента России Владимира Путина к 20-му заседанию Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ.

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