Перед судом предстал сотрудник транспортной компании на станции Котельнич за получение взятки

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кировского ЛО МВД России на транспорте выявлен факт получения взятки в виде имущества машинистом-инструктором транспортной компании на станции Котельнич.
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