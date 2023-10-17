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Вятка Областная

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Перед судом предстал сотрудник транспортной компании на станции Котельнич за получение взятки

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кировского ЛО МВД России на транспорте выявлен факт получения взятки в виде имущества машинистом-инструктором транспортной компании на станции Котельнич.

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