Алтайские предприятия учатся совершать сделки на электронной IT-витрине

17 сентября в Барнауле прошёл семинар, на котором компании учили пользоваться новой платформой Алтайские бизнесмены теперь могут пользоваться бесплатной электронной торговой платформой для совершения быстрых и выгодных сделок.
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