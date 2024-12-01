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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пять норвежских лыжников попали в топ-6 в масс-старте на Кубке мира в Руке

Харальд Амундсен выиграл гонку, Ян Томас Йенссен стал вторым, Мартин Ниенге – третьим, Андреас Рее – пятым и Симен Хегстад Крюгер – шестым.

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