Ембер Херд після винесення судового рішення в окружному суді Фейрфакса, Вірджинія, 1 червня 2022 року Ембер Херд подала апеляцію на рішення суду присяжних Адвокати актриси незадоволені рішенням суду присяжних, які дійшли висновку, що Херд обмовила колишнього чоловіка, голлівудського актора Джонні Деппа Американська актриса Ембер Херд у четвер подала апеляцію на рішення суду присяжних, винесене […] Сообщение Ембер Херд подала апеляцію на рішення суду присяжних появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.