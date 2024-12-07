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Эксперт Биткова: итоги выборов в Румынии отменили не без людей «с возможностями»

Эксперт Биткова: итоги выборов в Румынии отменили не без людей «с возможностями»

Действия Конституционного суда Румынии по аннулированию результатов первого тура президентских выборов не похожи на демократическую процедуру, заявила специалист по Румынии, историк, старший научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова корреспонденту ИА Регнум.

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