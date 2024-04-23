Сегодня, 23 апреля, в Хабаровском крае стартовало голосование за «Народного предпринимателя». Это самая престижная номинация ежегодного конкурса «Предприниматель года», где победителя определяют жители региона.
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