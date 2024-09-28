3 игры для развития скорости реакции

Львенок Лева знает, как достичь мастерства и стать самым быстрым и ловким. 123RF/legion-media.ru Игры на реакцию не только помогают детям поддерживать хорошую физическую форму и развивать проворство, внимательность и координацию движений, но и влияют на быстроту принятия решений.