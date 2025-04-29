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Закон, порядок, государство

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Разведчики ЦВО уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт условного противника в ходе занятия в Кузбассе

Разведчики ЦВО уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт условного противника в ходе занятия в Кузбассе

Личный состав скрытно совершил марш в назначенный район, занял наиболее выгодные позиции и уничтожил цель из пулемётов Калашникова, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-12.

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