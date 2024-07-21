«Отказаться от границ 1991 года и дать России компенсацию»: Борис Джонсон предложил собственный «мирный план» по Украине Запад и Украина должны отказаться от требований выхода украинской армии на границы 1991 года, предложив России «восстановление» отношений с США до уровня «респектабельного партнера».