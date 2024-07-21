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Военные новости ★ спецоперация

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«Отказаться от границ 1991 года и дать России компенсацию»: Борис Джонсон

«Отказаться от границ 1991 года и дать России компенсацию»: Борис Джонсон предложил собственный «мирный план» по Украине Запад и Украина должны отказаться от требований выхода украинской армии на границы 1991 года, предложив России «восстановление» отношений с США до уровня «респектабельного партнера».

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Комментарии
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Виталий Чуваев
Если Джонсон заговорил о мире между Украиной и Россией, значит это ВЫГОДНО Великобритании, США и коллективному Западу в целом. А значит НЕВЫГОДНО России...  Остальное - детали...
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