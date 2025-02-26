Родившая в туалете студентка из Канска заявила, что не знала о беременности

Global Look Press/thomas kroeger/imageBROKER.com Студентка Канского политехнического колледжа, родившая в туалете общежития, заявила, что не знала о беременности, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
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