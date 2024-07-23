Все о спецоперации на 23 июля: освобождение Ивано-Дарьевки, предотвращение поджога мечети в Белгороде и новобранцы ВСУ из СИЗО

Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"© РИА Новости / Виталий Невар Об успехах российских войск в зоне спецоперации, мобилизации на Украине и передаче доходов от замороженных российских активов Киеву — в материале РИА Новости.
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