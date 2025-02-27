Студия Mechanics VoiceOver провела технический стрим, на котором показала русскую оз...

Студия Mechanics VoiceOver провела технический стрим, на котором показала русскую озвучку Wolfenstein: The New OrderКак стало известно, вчера студия Mechanics VoiceOver провела 4-х часовой технический стрим, на котором показала тестовую сборку русской озвучки Wolfenstein: The New Order.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)