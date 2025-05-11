Экипаж крейсера ТОФ успешно выполнил стрельбы в акватории Тихого океана

Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Красноярск» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт базирования на Камчатку после успешного выполнения ракетных стрельб ударным комплексом «Калибр» и противолодочной ракето-торпедой в заданном районе акватории Тихого океана.
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