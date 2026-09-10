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FiNE NEWS

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В Тюмени произошёл пожар в здании школы на площади 3,6 тыс. м²

В Тюмени произошёл пожар в здании школы на площади 3,6 тыс. м²

10 сентября 2026 года в Тюмени на улице Широтная, дом 116, произошло возгорание в здании школы. По информации регионального МЧС, пожар начался на кровле здания образовательного учреждения и охватил площадь около 3,6 тыс.

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