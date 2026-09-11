⚖️ В Крыму брат и сестра пойдут под суд за госизмену Обвиняемая связалась с представителем Вооружённых сил Украины, а затем вовлекла в противоправную деятельность своего брата.
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