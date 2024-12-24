Правительство запретило майнинг в десяти регионах России до 2031 года

Правительство приняло постановление о введении ограничений на майнинг криптовалюты. Они будут действовать в 13 регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
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