Спасатели нашли автомобиль в реке Обь

Внутри транспортного средства не было людей. Двери были закрыты, а люк открыт. Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) 9 марта выезжали на место происшествия по адресу Заобская, 5, где в реке Обь был обнаружен автомобиль.