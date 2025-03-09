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Спасатели нашли автомобиль в реке Обь

Спасатели нашли автомобиль в реке Обь

Внутри транспортного средства не было людей. Двери были закрыты, а люк открыт. Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) 9 марта выезжали на место происшествия по адресу Заобская, 5, где в реке Обь был обнаружен автомобиль.

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