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Милонов сообщил, что депутатов могут лишить отсрочки от мобилизации

Милонов сообщил, что депутатов могут лишить отсрочки от мобилизации

Депутат Государственной думы, доброволец вооруженных сил России Виталий Милонов заявил, что в Государственной думе готовят законопроект, согласно которому депутатов можно будет лишить права на отсрочку от мобилизации, сообщает РИА "Новости".

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