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ОТЭКО-Портсевис 8 октября собирает заявки на облигации до 500 млн рублей

ОТЭКО-Портсевис 8 октября собирает заявки на облигации до 500 млн рублей

Ставка первого купона облигаций ООО «ОТЭКО-Портсевис» не превысит 18,50% годовых, доходность к погашению — до 20,15% годовых.

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