Новые планы США по строительству ледоколов Тяжёлые ледоколы типа Polar: USCGC Polar Star (WAGB-10) и USCGC Polar Sea (WAGB-11)США обладают небольшим и морально устаревшим ледокольным флотом.
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Новые планы США по строительству ледоколов Тяжёлые ледоколы типа Polar: USCGC Polar Star (WAGB-10) и USCGC Polar Sea (WAGB-11)США обладают небольшим и морально устаревшим ледокольным флотом.
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