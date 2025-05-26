Ковальчук заподозрили в беременности — Харламов станет папой к следующей зиме?

В Сети обсуждают округлившуюся фигуру актрисы. Гарик Харламов с женой Катериной Ковальчук Социальные сетиКатерина Ковальчук переполошила поклонников свежим видео, на котором у нее разглядели округлившийся живот.
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