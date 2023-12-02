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Если мужчина говорит, что умирает при температуре 37, верьте. Доказано учёными

Если мужчина говорит, что умирает при температуре 37, верьте. Доказано учёными

Все мемы про умирающих при температуре 37 мужчин можно смело выкинуть в корзину и забыть. А всё потому, что гарвардские учёные доказали: мужской грипп реален, сильная половина человечества при этом страдает больше женщин.

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