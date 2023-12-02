Если мужчина говорит, что умирает при температуре 37, верьте. Доказано учёными

Все мемы про умирающих при температуре 37 мужчин можно смело выкинуть в корзину и забыть. А всё потому, что гарвардские учёные доказали: мужской грипп реален, сильная половина человечества при этом страдает больше женщин.
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