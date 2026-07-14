Болгария отказалась от приглашения Франции вступить в «коалицию желающих» Болгария не будет участвовать в так называемой «коалиции желающих» по п.
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Болгария отказалась от приглашения Франции вступить в «коалицию желающих» Болгария не будет участвовать в так называемой «коалиции желающих» по п.
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