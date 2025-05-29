Сын основателя «Фармстандарта» создал сеть кофеен 2Grind coffee

Принадлежащее Ивану Харитонину ООО «2Грайнд кофешоп» разместило вакансии по поиску тренера-бариста в «быстрорастущую сеть кофеен» под брендом 2Grind coffee shop, пишут «Ведомости» со ссылкой на HeadHunter.
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