Иномессенджеры – с глаз, СИМки – только родне: Какие нововведения в жизни ожидают астраханца с начала лета

Июнь ознаменуется несколькими важными изменениями в жизнедеятельности страны. Астраханцам, как и другим россиянам, теперь станет сложнее отменить самозапрет на оформление кредитов, банки станут внимательнее следить за денежными переводами физлиц, а сотрудники госорганов и маркетплейсов больше не смогут общаться с пользователями через зарубежные мессенджеры.