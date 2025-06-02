Иномессенджеры – с глаз, СИМки – только родне: Какие нововведения в жизни ожидают астраханца с начала лета

Июнь ознаменуется несколькими важными изменениями в жизнедеятельности страны. Астраханцам, как и другим россиянам, теперь станет сложнее отменить самозапрет на оформление кредитов, банки станут внимательнее следить за денежными переводами физлиц, а сотрудники госорганов и маркетплейсов больше не смогут общаться с пользователями через зарубежные мессенджеры.
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