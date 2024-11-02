Татарстанец предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом

Житель Лаишевского района РТ предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом. «Татар-информ» рассказывал, что в августе этого года в поле около села Сокуры 38-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся.