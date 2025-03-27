Петербургский «Народный фронт» отправил объемный гуманитарный груз в Кировский район Донецка

В доставке помог депутат ЗакСа Александр Малькевич Отделение «Народного фронта» в Санкт-Петербурге продолжает оказывать помощь пострадавшим от обстрелов мирным жителям и детским учреждениям Кировского района Донецка.
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