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Zcash получила вашингтонского лоббиста для продвижения криптополитики

Zcash получила вашингтонского лоббиста для продвижения криптополитики

Отстаивающая интересы проекта Zcash группа официально зарегистрировалась для ведения лоббистской деятельности в Вашингтоне.

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