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«Укрощение строптивой»: Ксения Собчак трогательно поздравила Константина Богомолова с 51-летием

«Укрощение строптивой»: Ксения Собчак трогательно поздравила Константина Богомолова с 51-летием

Журналистка Ксения Собчак поздравила своего супруга, режиссера Константина Богомолова, с 51-летием. В честь дня рождения мужа она опубликовала в личном блоге архивные снимки и обратилась к нему с признанием в любви.

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