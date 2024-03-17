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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеклецова о серебре в скиатлоне: «Это вообще максимум, на что я рассчитывала на чемпионате России и конкретно в этой гонке»

Пеклецова в гонке стала второй, победила Анастасия Кулешова, третье место заняла Лидия Горбунова.  — Очень довольна сегодняшней гонкой! Это вообще максимум, на что я рассчитывала на чемпионате России и конкретно в этой гонке.

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