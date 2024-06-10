Уголовное дело возбудили после массового отравления детей на сборах в Истре

t.me/Прокуратура Московской области Сотрудники Следственного отдела по городу Искра ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в парк-отеле "Огниково".
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