Пазл сошелся. Теперь мы знаем, почему Украину так долго берегли от вакцинирования...

Оказывается, Израиль разрабатывает собственную вакцину против коронавируса и уже приступили к испытаниям! А испытания, угадайте, где будут производиться? Правильно, на Украине! И еще в Грузии! Почему украинцев не прививают от коронавируса Десятки тысяч украинских и грузинских "добровольцев" примут участие в этих испытаниях! И как вы думаете, какое ведомство курирует испытания израильской вакцины? Министерство здравоохранения? Дудки! Министерство обороны Израиля, и лично министр обороны Бени Ганц! Из интервью Ганца для The Times of Israel - «Я приветствую это соглашение, теперь у нас получится завершить разработку вакцины и независимо производить ее», — сказал Ганц.