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Пазл сошелся. Теперь мы знаем, почему Украину так долго берегли от вакцинирования...

Пазл сошелся. Теперь мы знаем, почему Украину так долго берегли от вакцинирования...

Оказывается, Израиль разрабатывает собственную вакцину против коронавируса и уже приступили к испытаниям! А испытания, угадайте, где будут производиться? Правильно, на Украине! И еще в Грузии! Почему украинцев не прививают от коронавируса Десятки тысяч украинских и грузинских "добровольцев" примут участие в этих испытаниях! И как вы думаете, какое ведомство курирует испытания израильской вакцины? Министерство здравоохранения? Дудки! Министерство обороны Израиля, и лично министр обороны Бени Ганц! Из интервью Ганца для The Times of Israel - «Я приветствую это соглашение, теперь у нас получится завершить разработку вакцины и независимо производить ее», — сказал Ганц.

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