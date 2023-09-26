Кудерметова стала четвертой россиянкой, пробившейся в 1/8 финала турнира в Токио

На теннисном турнире в Японии Вероника Кудерметова обыграла в двух партиях британку Хэрриет Дарт. В первом сете Дарт, занимающая 149-е место в рейтинге WTA, ни разу не вела в счете, зато во втором Кудерметовой пришлось отыгрываться с 0:3 по геймам.