ПЛЕЙМЕЙКЕР

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Херсонский
    Джикия последние годы играет очень посредственно, не выручает и смотрит как забивает соперник. Поэтому всё закономерно!«Неудивительно, ч...
  • Константин Конышев
    Кому то очень нравиться 37 год? Да пошёл он в задницу этот доносчик. Только решение суда может что то запретить, хват...«Бред. А если зав...
  • Александр Самбур
    ебланАлексей Мишин: Ех...

Кудерметова стала четвертой россиянкой, пробившейся в 1/8 финала турнира в Токио

Кудерметова стала четвертой россиянкой, пробившейся в 1/8 финала турнира в Токио

На теннисном турнире в Японии Вероника Кудерметова обыграла в двух партиях британку Хэрриет Дарт. В первом сете Дарт, занимающая 149-е место в рейтинге WTA, ни разу не вела в счете, зато во втором Кудерметовой пришлось отыгрываться с 0:3 по геймам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх