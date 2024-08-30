Харрис считает, что Трамп не справился с руководством США в период пандемии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис считает, что Дональд Трамп во время своего пребывания на посту президента Соединенных Штатов не смог справиться с управлением страной в период пандемии COVID-19.
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