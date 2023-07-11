Михаил Мишустин дал старт новому производству современных дизельных двигателей в России

Россия запускает производство современных дизельных двигателей объемом 2-2,7 литра, новый завод открылся в республике Татарстан на территории особой экономической зоны "Алабуга".
Популярные статьи
- НАТО потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
- Выбежавший навстречу кортежу Зеленского с криком «Анафема» болгарский политик ранее сбрасывал флаг Украины с мэрии Софии
- Венгрия в очередной раз дистанцировалась от поставок оружия Украине
Свежие комментарии