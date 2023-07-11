Военное обозрение

3 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Это кто там требует сборище геев и задротов во главе с долбогномами и скакунами?НАТО потребовала ...
  • Евгений МакЛауд
    опять фонтан забулькал. Надо давно уже отработать по англии с пендосией, а не расчехлять, чего там у тебя негуманного.«Пора расчехлять ...
  • Grandad
    Что за минирование и чем до нсшей эры? Очень интересно.Солдаты подземель...

Михаил Мишустин дал старт новому производству современных дизельных двигателей в России

Михаил Мишустин дал старт новому производству современных дизельных двигателей в России

Россия запускает производство современных дизельных двигателей объемом 2-2,7 литра, новый завод открылся в республике Татарстан на территории особой экономической зоны "Алабуга".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх