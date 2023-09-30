В казанском экстрим-парке «Урам» открылся интерактивный патриотический проект «За нами страна»

В Казани открылся интерактивный патриотический проект «За нами страна» в экстрим-парке «Урам». Проект представляет собой уникальную возможность для жителей, и гостей города познакомиться с работой армии и ее техники.
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