«Происходящее в Сеуте поражают воображение» Тысячи мигрантов прорвали границу Испании. Самые яркие кадры миграционного кризиса

Испанский анклав Сеута оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран Африки прорвались через сухопутную границу, обогнули заграждения вплавь и вышли на пляжи города.
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