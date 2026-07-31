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«Происходящее в Сеуте поражают воображение» Тысячи мигрантов прорвали границу Испании. Самые яркие кадры миграционного кризиса

«Происходящее в Сеуте поражают воображение» Тысячи мигрантов прорвали границу Испании. Самые яркие кадры миграционного кризиса

Испанский анклав Сеута оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран Африки прорвались через сухопутную границу, обогнули заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

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