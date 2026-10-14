На улице Гиляровского в Мещанском районе обновили более 30 тысяч квадратных метров покрытия. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.