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Иерусалимский «Хапоэль» обыграл тель-авивский «Маккаби» в финале Кубка израильской лиги

Иерусалимский «Хапоэль» стал обладателем первого официального трофея нового сезона в Израиле. «Хапоэль» взял верх над тель-авивским «Маккаби» в финале Кубка израильской лиги – 79:71.

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