Суд Украины признал пенсионерку виновной за посты в соцсетях

Украинский суд вынес приговор пенсионерке из поселка Фащевка под Луганском, назначив ей условный срок и штраф за размещение про-российских постов в соцсети «Одноклассники» в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года.
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