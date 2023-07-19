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WTA выпустила заявление о неприемлемости расизма после происшествия на турнире в Будапеште

Женская теннисная Ассоциация выпустила заявление в связи с происшествием на турнире в Будапеште, где Чжан Шуай снялась с матча против местной теннисистки Амариссы Тот из-за неверно засчитанного аута.

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