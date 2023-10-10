Сеул (WTA). 2-й круг. Александрова встретится с Викмайер, Полина Кудерметова – с фон Дайхманн

Сетка турнира здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 9 – 15 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Второй круг Екатерина Александрова (Россия) Янина Викмайер (Бельгия) Дата проведения 11 октября, 09.
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