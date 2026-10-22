Российские и украинские военные всё чаще воюют под землёй, используя старые трубопроводы, оставшиеся ещё от Советского Союза.
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