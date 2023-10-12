Эксперты из Свердловской и Челябинской областей обсудили вопросы инвестиционного налогового вычета

На площадке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей прошло совместное заседание комиссии по налоговой и финансовой политике СОСПП и комитета по налогам и налоговой политике Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.
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