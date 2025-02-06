Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. РФ и Белоруссия рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и как средство сдерживания, следует из проекта о ратификации договора между двумя странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
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