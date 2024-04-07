Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала бороться с друзьями Путина в Европарламенте

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбирающаяся на этот пост от Европейской народной партии, пообещала бороться с ультраправыми "друзьями Путина" в Евросоюзе, которые хотят "лишить Европу будущего".
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